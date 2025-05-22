Йому надавали першу допомогу, але він помер ще до приїзду медиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Волгограді помер чоловік у монументі "Батьківщина-мати"

Ректор Московської державної академії фізичної культури, 68-річний Микола Чесноков помер на території меморіального комплексу Мамаїв курган у Волгограді.

Він заліз по драбині нагору монументу "Батьківщина-мати кличе", коли йому стало погано.

Інші відвідувачі намагалися надати йому першу допомогу і викликали швидку, але чоловік помер до приїзду медиків.

Телеграм-канали зазначають, що екскурсія монументом, схоже була незаконною, адже Чесноков не мав відповідного пропуску.

Місцевий слідчий комітет зазначив, що смерть ректора не має кримінального характеру.

Нагадаємо, Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби, деякі з яких летіли на Москву, і всі нібито були збиті. Атаки дронів спричинили зупинку роботи аеропортів Москви та інших міст, а також пошкодження, зокрема у Тулі, де понівечено покрівлю багатоквартирного житлового будинку.