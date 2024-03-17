Сибирский батальон говорит, что зашел в Горьковский и захватил админздание: где находится село

На территории Белгородской и Курской областей продолжается спецоперация российских добровольцев. Стало известно, что повстанцы зашли в еще один населенный пункт.

Так, Сибирский батальон сообщил о захвате администрации в поселке Горьковский. Где расположен этот населенный пункт, читайте дальше.

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Повстанцы продвигаются вперед

Российские добровольцы продолжают вести бои с кремлевскими войсками на территории Белгородской области.

Как и ранее сообщали в РДК, эпицентром боевых столкновений в этом регионе является город Грайворон и его окрестности.

17 марта повстанцы заявили, что они вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории России и захватили здание местной администрации.

Отметим, что Горьковский – это поселок Грайворонского района Белгородской области. Административный центр Горьковского сельского поселения. Расположен на западе Белгородской области, в юго-восточной части Грайворонского района вблизи границы с Украиной.

Расстояние между этим населенным пунктом и Грайвороном составляет почти 18 километров.

Напомним, что ранее добровольцы заявили об освобождении Козинки – поселка в окрестностях Грайворона.

Где расположено Горьковское: смотрите карту

Спецоперация российских добровольцев: последние новости

12 марта российские добровольцы из подразделений Вооруженных сил Украины – "Легион Свобода России", РДК и Сибирский батальон – прорвали границу и вступили в бой с путинскими войсками в Белгородской и Курской областях.

16 марта повстанцы обратились к Путину, чтобы тот разрешил эвакуацию гражданского населения из поселков, где идут боевые действия.

Также они сообщили о взятии в плен 25 оккупантов и 20 кадыровцев.

Добровольцы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Белгородской области.