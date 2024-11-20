В Госдепе сказали, когда посольство США в Киеве возобновит работу

В Государственном департаменте США объяснили, что в Киеве посольство заработает совсем скоро. Ведь приостановило работу 20 ноября из-за угрозы российских обстрелов.

24 Канал пишет, что руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге рассказал, что 19 ноября ночью и утром в Киеве была тревога. Поэтому посольство приняло это во внимание, объявив вероятную угрозу серьезной атаки на Киев.

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Что говорят в США о возобновлении работы посольства в Украине

Мэттью Миллер сказал, что они серьезно приняли во внимание тревоги, поэтому изменили работу посольства.

Ожидаем, что посольство вернется к полноценной работе завтра, 21 ноября,

– заявил руководитель пресс-службы Госдепа.

Мэттью Миллер добавил, что они не будут вдаваться в подробности угрозы, однако очень тщательно следят и принимают меры, если есть потенциальная опасность.

"Мы строим нашу безопасность на основе лучших оценок всей доступной нам информации и стараемся быть чрезвычайно осторожными, чтобы защитить наш персонал", – заявил Миллер.

Он заверил, что работники посольства не покинули Украину. Они только не вышли на работу.

На вопрос, воплотила ли Россия предусмотренную службами безопасности США угрозу, он не ответил. Однако отметил, что Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха.

Кстати, в Украине 20 ноября закрылись посольства США, Испании, Италии и Греции. Все они приостановили работу из-за угрозы российского обстрела.