В ГУР прокомментировали обмен пленными, который сорвала Россия: враг не учел важный нюанс

Сегодня на 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он не состоялся. Российское минобороны говорит, что это произошло в результате падения самолета Ил-76, который перевозил украинцев.

В настоящее время в ГУР не могут опровергнуть или подтвердить заявление оккупантов относительно лиц, находившихся на борту сбитого самолета.

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Россияне могли действовать умышленно

В ведомстве отметили, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности. Российских военнопленных вовремя доставили в точку, где должен был состояться обмен.

В то же время безопасность защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.

Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом,

– отметили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что Украину не предупредили о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Поэтому есть основания полагать, что Россия могла намеренно подвергнуть угрозе жизнь и безопасность пленных для дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области: что известно

Утром 24 января над Белгородской областью упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Российское минобороны заявило, что на его борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными, однако он сорвался. Там отметили, что проверяют информацию о том, могли ли украинцы находиться на борту сбитого Ил-76.

У Зеленского заявили, что комментировать инцидент будут позже, когда станут известны все его детали.

Тем временем журналисты и аналитики, проанализировав видео с падением самолета, считают, что он летел от границы с Украиной и мог перевозить оружие типа ракет С-300. Это судно днем ранее заметили над Арменией. Оно направлялось в сторону Ирана, где исчезло с радаров. Оно также пролетало через Египет, до этого через Саудовскую Аравию, Красное море и Иран. Пропал с радаров самолет возле Сирии, а затем полетел в Белгород.

Пропагандисты опубликовали список пленных, которые якобы находились на упавшем самолете. В нем есть Коноваленко Максим Анатольевич 1990 года рождения, которого обменяли ранее – 3 января 2024 года.

: В ГУР уточнили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной. Она должна заранее обсуждаться обеими сторонами. Иначе подвергает опасности весь процесс обмена.