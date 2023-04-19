"Пропаганда на обывателя", – в ГУР высказались по поводу ядерного шантажа Путина

Путин уже неоднократно угрожал Западу своим ядерным оружием. В ГУР заявили, что из-за этого мир уже не воспринимает серьезно такие нарративы со стороны Кремля.

Более того, ядерные угрозы никак не влияют на помощь от союзников. Об этом отметил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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На Запад уже не действует ядерный шантаж Путина

Скибицкий также заявил, что угрозы Москвы могут действовать как "пропаганда на обывателя", в то время как профессиональные политики не обращают на это внимания. Потому заместитель начальника разведки не видит влияния заявлений о ядерном оружии на военную помощь Украине.

Самое главное – это не влияет на министров обороны, которые собираются на "Рамштайне",

– отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что украинская армия начала получать больше вооружения не только для защиты, но и для контрнаступления. Это произошло после нескольких удачных операций наших Сил обороны.

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