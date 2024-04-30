В Харькове два "прилета", один из них – по жилой застройке: есть погибший

Оккупанты обстреляли Харьков. Предварительно, враг сбросил на город управляемые авиационные бомбы.

Противник снова атакует Харьков посреди белого дня. В городе есть попадания и жертвы.

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Харьков под российским огнем

Около 10.00 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Харьковщины. Вскоре прибавилася и другая опасность – россияне сбросили на область КАБы. Уже через несколько минут в городе прозвучали взрывы.

Позже местные власти рассказали, что в результате обстрела есть два прилета в Киевском и Холодногорском районах. Оккупанты ударили по гражданским объектам.

В частности, в Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Кроме того, зафиксированы удары возле парковой зоны и "прилет" в предприятие.

Стало известно и о первой жертве и двоих раненых в Холодногорском районе. Однако затем количество пострадавших возросло до 7 раненых.

Также сообщалось о втором погибшем. Однако, эта информация не подтвердилась.

По состоянию на 10:36 вероятность повторных пусков управляемых авиабомб в Харьковской области сохраняется. Около 10:43 севернее Харькова прозвучала серия взрывов.

Напомним, что вчера вечером Харьков уже подвергался обстрелу КАБами. Оккупанты выпустили по Харьковскому району не менее 5 управляемых авиационных бомб. В результате обстрела была ранена женщина. Впоследствии местные власти уточнили, что травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями. Он находится в среднем состоянии в медучреждении.

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