В Харькове полностью разрушен подъезд многоэтажки: есть жертвы, под завалами ищут людей
Оккупанты утром 23 января атаковали Харьков ракетами. К сожалению, есть попадание в многоквартирный дом.
Следует заметить, что это вторые взрывы в областном центре за сутки. Мэр города сообщил, что Россия разрушила целый подъезд. К сожалению, под завалами могут быть люди.
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Что известно о трагическом утре в Харькове
В результате утренних обстрелов имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей,
– сообщил Игорь Терехов по состоянию на 7:44 23 января.
Он уточнил, что в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света и частично воды. Службы работают, чтобы устранить последствия обстрелов.
Россия уничтожила целый подъезд в Харькове / Фото из сети
Полиция Харьковской области показала последствия атаки россиян
Последствия атаки врага: видео полиции
Россия разрушила целый подъезд: видео полиции
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В Харькове погибли люди
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате попадания по жилому дому по состоянию на 8:21 двое погибших. Россия унесла жизни двух женщин, одна из них 59-летняя.
В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии,
– заявил чиновник.
По его данным, другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.
Россия ударила по газопроводу
Начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что враг нанес серию ударов по городу и области, там вспыхнул газопровод и есть пострадавшие.
Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей,
– рассказал подполковник полиции.
По его словам, одна из ракет попала в газопровод, там вспыхнул пожар и работали спасатели.
Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее, вероятно, двумя ракетами С-300.
В Харьковской области вспыхнул газопровод: смотрите видео
Россия атаковала Харьков: коротко
- Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты ночью против 23 января подняли в небо несколько истребителей Ту-95МС в юго-восточном направлении. Российская авиация держала курс по направлению к Каспийскому морю, откуда враг традиционно атакует Украину.
- Первые пуски ракет оккупанты осуществили ориентировочно в 6:02 23 января. Вражеское оружие маневрировало над разными областями.
- Только в 7:15 украинские военные предупредили, что российские ракеты летят в направлении Харькова. Тогда предупреждали, что это может быть Х-22.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в Харькове в 4:02 23 января. Впоследствии сообщил, что, по предварительным данным, Россия била по району жилищной и гражданской застройки. По состоянию на 4:37 было известно об одном поврежденном доме, информация о пострадавших уточнялась. На месте работали соответствующие службы.
- Уже в 7:15 в Харькове во второй раз раздались взрывы. Их, по данным городских властей, было несколько.