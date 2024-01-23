В Харькове полностью разрушен подъезд многоэтажки: есть жертвы, под завалами ищут людей

Оккупанты утром 23 января атаковали Харьков ракетами. К сожалению, есть попадание в многоквартирный дом.

Следует заметить, что это вторые взрывы в областном центре за сутки. Мэр города сообщил, что Россия разрушила целый подъезд. К сожалению, под завалами могут быть люди.

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Что известно о трагическом утре в Харькове

В результате утренних обстрелов имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей,

– сообщил Игорь Терехов по состоянию на 7:44 23 января.

Он уточнил, что в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света и частично воды. Службы работают, чтобы устранить последствия обстрелов.



Россия уничтожила целый подъезд в Харькове / Фото из сети

Полиция Харьковской области показала последствия атаки россиян

Последствия атаки врага: видео полиции

Россия разрушила целый подъезд: видео полиции

В Харькове погибли люди

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате попадания по жилому дому по состоянию на 8:21 двое погибших. Россия унесла жизни двух женщин, одна из них 59-летняя.

В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии,

– заявил чиновник.

По его данным, другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.

Россия ударила по газопроводу

Начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что враг нанес серию ударов по городу и области, там вспыхнул газопровод и есть пострадавшие.

Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей,

– рассказал подполковник полиции.

По его словам, одна из ракет попала в газопровод, там вспыхнул пожар и работали спасатели.

Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее, вероятно, двумя ракетами С-300.

В Харьковской области вспыхнул газопровод: смотрите видео

Россия атаковала Харьков: коротко