В Харькове прогремели взрывы

В Воздушных силах писали об угрозе ракетных обстрелов для Харькова. Что известно о последствиях атаки – расскажет 24 Канал.

К сожалению, город обстреливают непрерывно. Вечером там уже раздавалось несколько взрывов, а днем враг ударил по многоэтажке.

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Что известно о взрывах в Харькове

Оккупанты снова наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!

– написал Олег Синегубов в 22:55.

Около одиннадцати вечера в Воздушных силах предупредили, что для Харьковской области есть ракетная опасность.

Сейчас в Украине есть тревога только в Харьковской и Донецкой областях.

В мониторинговых пабликах написали, что взрывов было несколько. О серии взрывов сообщили и корреспонденты Суспильного. Пока официальной информации о последствиях атаки нет, ждем сообщений от городских властей.

Полиция призвала быть сознательными

"В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", – написали в полиции Харьковщины.

Там призвали, чтобы граждане не выкладывали фото и видео попаданий. Ведь такие публикации помогают врагу убивать взрослых и детей.

Удар по многоэтажке днем

На фото видны значительные разрушения. К сожалению, пострадавших тоже много – на вечер 14 мая известно о 21 человеке.

Зеленский во время встречи с Энтони Блинкеном сказал, что Харьковской области нужны два комплекса Patriot. Впрочем, эксперты считают, что эта ПВО не защитит от КАБов.