На жаль, місто обстрілюють неперервно. Увечері там уже лунало кілька вибухів, а вдень ворог вгатив по багатоповерхівці.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!

– написав Олег Синєгубов в 22:55.

Близько одинадцятої вечора в Повітряних силах попередили, що для Харківської області є ракетна небезпека.

Наразі в Україні є тривога тільки в Харківській і Донецькій областях.

У моніторингових пабліках написали, що вибухів було декілька. Про серію вибухів повідомили і кореспонденти Суспільного. Поки офіційної інформації щодо наслідків атаки немає, чекаємо на повідомлення від міської влади.

Поліція закликала бути свідомими

"У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", – написали в поліції Харківщини.

Там наголосили, щоб громадяни не викладали фото та відео влучань. Адже такі публікації допомагають ворогові вбивати дорослих і дітей.

Удар по багатоповерхівці вдень

На фото видно значні руйнування. На жаль, постраждалих теж багато – на вечір 14 травня відомо про 21 особу.

Зеленський під час зустрічі з Ентоні Блінкеном сказав, що Харківській області потрібні два комплекси Patriot. Утім, експерти вважають, що ця ППО не захистить від КАБів.