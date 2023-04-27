В Харьковской области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков: есть погибший и раненые

27 апреля российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Они попали в село Токаревка.

К сожалению, в результате обстрела есть погибший и раненые. Среди пострадавших – работники "Харьковоблэнерго".

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Враг снова ударил по Харьковщине

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, днем 27 апреля россияне обстреляли село Токаревка Харьковского района. В результате этого пострадали работники "Харьковоблэнерго", которые работали над восстановлением линий электропередач.

К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Россияне часто цинично обстреливают Харьковщину

Утром 25 апреля российские захватчики цинично обстреляли центр города Купянск Харьковской области. К сожалению, в результате этого есть раненые.

Купянск обстреляли из С-300. Захватчики попали в музей.

В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины – 54 и 57 лет. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью.

Кстати, из музея успели вывезти часть ценных экспонатов. Остальные еще готовили к эвакуации. В этом помещении работал и департамент культуры. Это было последнее уцелевшее культурное заведение в Купянске.

Также недавно 22 апреля оккупанты снова обстреляли Харьковщину. В результате этого возник пожар. В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области.