В Харьковской области враг атаковал объекты инфраструктуры: обесточена вся область

Российские оккупанты 14 января нанесли массированный удар по Украине. В Харькове они ударили по объектам критической инфраструктуры.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, на местах попаданий сейчас работают экстренные службы.

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В Харькове ударили по объектам инфраструктуры

Синегубов рассказал, что в Харьковской области зафиксировали 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры.

В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется,

– отметил председатель ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по состоянию на 16:40 до сих пор продолжается массированная ракетная атака по Украине. Враг целит по объектам инфраструктуры.

"Сразу после ее окончания все коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению света, тепла и водоснабжения города. В городе работает только наземный транспорт – мы привлекли схему автобусных маршрутов на случай отключения электроэнергии, которые дублируют основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов", – рассказал мэр.

Он призвал всех сохранять спокойствие и напомнил, что в Харькове открыты Пункты Несокрушимости, где при необходимости можно зарядить свои мобильные телефоны, согреться, выпить горячие напитки.

"Мы преодолеем и этот вызов!! Выстоим и обязательно Победим!! Мы – вместе! Мы – харьковчане!!!" – подытожил Терехов.

По информации Суспильное, спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко рассказал, что Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Пока нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.

Массированная ракетная атака 14 января: коротко