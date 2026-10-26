У Путина оценили возможную остановку боевых действий на фоне переговоров

В начале ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. В Кремле поспешили заявить, что возобновление дипломатии не означает остановки боевых действий.

Так, прессекретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие трехсторонние переговоры для пропагандистского агентства ТАСС.

Что сказал Песков о переговорах?

Решение о продолжении трехсторонних переговоров не предусматривает ограничений в боевых действиях,

– заявил Песков.

В то же время, он добавил, что российская сторона рассматривает прекращение огня в районе оккупированных Олешек как возможный ориентир для дипломатии.

Представитель Кремля отметил, что этот пример может послужить основой для аналогичных договоренностей на других участках фронта.

Отдельно Песков отметил, что Россия не будет обсуждать публично детали переговоров по Украине, потому что это якобы навредит потенциальному мирному процессу.

"Для урегулирования по Украине ожидает серьезный разговор, состоящий из огромного количества деталей, – сказал прессекретарь Путина.

Напомним, Москва неоднократно исключала возможность временного прекращения огня. Таким образом, Кремль показывал, что не заинтересован в окончании войны.

Если теперь россияне и согласились на возобновление переговоров, то не потому, что действительно желают мира. Российский диктатор хочет использовать дипломатический процесс для получения уступок от Запада, в том числе посредством снятия санкций.

Также в планах Путина добиться сокращения присутствия НАТО на востоке.