Почему Россия пошла на обмен военнопленными именно в это время: аналитика ISW
Источник:ISW
Украина смогла вернуть домой 230 своих военных и гражданских пленников. В американском Институте изучения войны объяснили, почему Россия согласилась на этот обмен после паузы с 7 августа 2023 года.
Ведь последний обмен пленными состоялся 5 месяцев назад, и после этого Россия заморозила этот процесс. Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко говорил, что такие действия Кремля произошли по неустановленной причине.
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Почему Россия согласилась на обмен пленными
Аналитики ISW объяснили, что в течение последних нескольких недель произошло несколько инцидентов, когда российские войска использовали украинских военнопленных с явными нарушениями Женевской конвенции о военнопленных. В частности, говорится о случае:
- использование батальона бывших украинских военнопленных в активных боевых действиях,
- использование украинских военнопленных как "живой щит";
- казни без суда и следствия украинских военнопленных, сдавшихся в плен и не пригодных для ведения боя.
Российское руководство, возможно, решило провести столь большой обмен военнопленными в это время, чтобы ослабить сообщения о злоупотреблении россиян в отношении украинских военнопленных и показать Россию как заинтересованную действовать в рамках международного права и норм,
– заверили аналитики ISW.
По их данным, российские чиновники часто очень заинтересованы в том, чтобы изобразить Россию как "придерживающуюся гуманитарных и других правовых норм", и выбор времени для этого обмена пленными может являться частью более широких информационных усилий.
Наибольший обмен военнопленными с начала полномасштабной войны
- Владимир Зеленский вечером 3 января заявил, что Украина вернула домой 230 пленных. Из них 213 – солдаты и сержанты, 11 – офицеры и 6 – гражданские.
- В то же время в ISW объяснили, что российское минобороны заявило, мол, они вернули 248 российских военнослужащих в рамках обмена и поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за их роль в посредничестве в этом обмене.
- Что касается количества возвращенных украинцев, то аналитики ISW сказали, что российские источники разошлись во мнениях: одни говорили о 173 возвращенных, другие – называли цифру "до 230".
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что это защитники "Азовстали", острова Змеиный, ЧАЭС, боевой медик. То есть там много воинов, попавших в плен еще в первый день войны. В частности, домой вернули сержанта Вадима Максименко, попавший в плен 24 февраля 2022 года на контрольном пункте въезда – выезда "Чонгар" на Херсонщине.