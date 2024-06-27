В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях раздавались взрывы: Россия бьет ракетами и "Шахедами"
По всей Украине объявили воздушную тревогу. В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях слышали взрывы.
Шахеды" и "Калибры" атакуют западные области. Кроме того, враг поднял в небо носитель "Кинжалов" – МиГ-31К.
Смотрите также Из-за "занятости" Украиной Путин игнорирует опасность у себя под носом, – СМИ
На Западе раздались взрывы
Около 02:41 в Хмельницкой и Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали об атаке БПЛА на эти две области, а также движении крылатых ракет в направлении Хмельнитчины.
Около 02:58 в Хмельницкой области произошли повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают об опасности для Староконстантинова. Ранее Воздушные силы заявили о движении скоростных целей через Житомирщину в юго-западном направлении.
В 03:01 в СМИ снова сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Телеграмм-каналы предполагают, что "Кинжал" мог упасть именно там.
В 03:29 повторные взрывы прогремели в Ивано-Франковской области. Там продолжалась работа по дронам.
Напомним, что последнюю комбинированную атаку оккупанты совершили 22 июня. Тогда противник выпустил 16 ракет разных типов и 13 ударных БПЛА. В Ивано-Франковске был прилет в учебное заведение, а на Львовщине – объект энергетики.Справка: Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне стали реже использовать "Калибры", поскольку с начала полномасштабного вторжения этот тип ракеты постепенно утратил свою эффективность. Враг больше не запускает их самостоятельно, только во время комбинированных ракетных атак.И это ради того, чтобы перегрузить ПВО и попасть в цель.