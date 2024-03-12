В российском Иваново упал Ил-76: какое количество погибших

В российском городе Иваново, что более чем в 300 километрах за Москвой, упал российский самолет Ил-76. Он неудачно приземлился.

Об инциденте российская пресса начала писать ориентировочно в 12:20 12 марта. Очевидцы опубликовали видео и фото с места происшествия, пишет 24 Канал.

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Что известно о жертвах в результате падения Ил-76

Один из российских телеграм-каналов написал, что на борту российского самолета было 15 человек. Все они погибли. В частности, говорится о:

8 членах экипажа,

7 пассажирах.

Эту же информацию российские пропагандисты сообщили, ссылаясь на российское минобороны.

В минобороны России уже якобы знают причину падения самолета. Мол, в Ил-76 вспыхнул один из двигателей во время взлета.

Кадры падения военно-транспортного самолета Ил-76: смотрите видео

Россияне заявили, что самолет упал недалеко от аэродрома "Северный", где Кремль держит А-50.

В российских телеграм-каналах написали, что якобы уже нашли тела 5 погибших.

Где расположен аэродром "Северный": смотрите на карте ориентировочное место падения самолета

Что известно о падении вражеского самолета