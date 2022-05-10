На Изюмском направлении враг продолжает попытки идти в наступление
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе сообщили о подготовке противника двигаться в наступление на Изюмском направлении. Россияне создают благоприятные условия для перехода в наступление.
Об этом рассказали в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ на странице в фейсбуке. На восточном фронте российские войска кое-где терпят сокрушительные потери, однако существуют такие направления, где оккупанты наращивают силы для наступления.
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По данным Генштаба ВСУ, в последние дни захватчики пополняли запасы боеприпасов и материально-технических средств. Также враг проводил инженерное оборудование передовых позиций и усиливал воздушную разведку.
На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку,
– сообщили в Генштабе.
В частности, вчера сообщалось, что войска агрессора готовятся для проведения дальнейших наступательных действий в двух направлениях: Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
Что известно о городе Изюм во время войны: коротко
- Секретарь Изюмского городского совета Константин Петров рассказал, что гуманитарная ситуация в Изюме очень сложная, поскольку завезти туда и продукты и лекарства невозможно.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, обнаружили тела 44 погибших гражданских.
- Российская армия продолжает цинично обстреливать гражданских города Изюм кассетными снарядами. К тому же, пропаганда России обвиняет в этом преступлении (использование запрещенного оружия) Вооруженные Силы Украины.
- Также 9 мая в Генштабе ВСУ информировали, что возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.
- Олег Синегубов сообщал, что россияне совершают хаотические обстрелы Харьковской области, а возле Изюма оккупанты несут значительные потери, правда, продолжают испытывать украинскую оборону на прочность.
- Еще в конце марта Олег Синегубов сообщил, что россияне практически стерли с лица земли город Изюм. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, а жители остались без базовых потребностей.
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