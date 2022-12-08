В Эстонии перестанут транслировать "Дождь"

В Эстонии больше не будут показывать российский телеканал "Дождь" после ряда его скандалов. Канал больше не будут транслировать телеоператоры страны.

Эту информацию сообщили менеджеры телеоператоров Elisa и Home 3. Ведь перед этим Латвия аннулировала лицензию телеканала на распространение контента в странах Евросоюза, США и других странах.

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Эстония также отказалась от "Дождя"

В Эстонии канал транслировали телеоператоры Telia, Elisa и Home 3. Но в двух из них "Дождь" входил в расширенный пакет каналов.

Менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер пояснил, что по закону о медиауслугах вещатели могут предлагать программы, если имеют лицензию страны пребывания или другое основание.

Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом на выбор, поэтому приостановка работы этого телеканала коснется небольшой части клиентской базы.

– заявил Тедер.

Специалист по маркетингу и связям с общественностью телеоператора Home 3 Майк-Ричард Кох пояснил, что они не будут показывать канал с 8 декабря в странах Балтии, включая сервисы Go3 и Home3 TV.

Кратко о скандале с "Дождем"

Следует вспомнить, что российский якобы "либеральный" канал "Дождь" несколько раз попадал в скандалы. В частности, там изобразили карту с Крымом в составе России.

Затем главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сказал, что якобы это была "ошибка дизайнера". Несмотря на оправдание, канал оштрафовали на 10 тысяч евро.

Кроме того, "Дождь" не подавал звуковую дорожку в трансляциях на государственном языке, а недавно их ведущий заявил о поддержке российской армии обеспечением. Впоследствии канал назвал это якобы "оговоркой" ведущего.

6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию "Дождя". Причиной назвали "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Также перед принятием решения, Нацсовет оценил информацию, полученную от Службы государственной безопасности. Однако ее содержание не рассказали.