По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов

5 декабря в Украине была объявлена воздушная тревога. Поэтому немедленно направляйтесь в укрытие ради своей безопасности.

Сначала воздушную тревогу объявили на Востоке. Позже красными стали и другие регионы, в том числе столица.

В каких областях раздается воздушная тревога

В Киеве и Киевской области

В Полтавской области,

В Черкасской области,

В Харьковской области,

В Кировоградской области

В Днепропетровской области,

В Николаевской области,

В Донецкой области,

В Житомирской области,

В Винницкой области,

В Одесской области

В Херсонской области

В Запорожской области.

Позже красными стали и западные регионы.



Воздушная тревога в Украине / Карта

У Зеленского призвали направляться в укрытие

Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!

– написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся".

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о по меньшей мере 14 ТУ-95 в воздухе. Также зафиксированы повторные запуски ракет из акватории Каспийского моря.

14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6 – 8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие,

– призвал Ким.

Кроме того, также сообщается о запуске 4-х ракет с акватории Черного моря.

Позже Ким сообщил о крылатых ракетах в воздухе.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил об угрозе поражения объектов на территории области.

В 14:00 сообщили, что в Запорожье слышны звуки взрывов.

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