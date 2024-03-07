В ряде областей объявили воздушную тревогу: с чем это связано

Стало известно об очередной угрозе обстрелов для нескольких регионов. В Воздушных силах объяснили, в чем опасность.

Российские захватчики снова атакуют Украину. В нескольких регионах раздалась сирена.

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Оккупанты запустили ракеты "земля – земля"

Около половины второго дня для северных и восточных областей нашего государства Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.

Речь идет о риске применения врагом баллистического вооружения.

В 14:41 в Сумах был слышен звук взрыва. Мониторинговые каналы пишут об обстреле из установок С-300.

Какой вид имеет карта тревог по состоянию на 14:50 / Фото соцсети