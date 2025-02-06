По всей территории Украины раздается воздушная тревога: есть угроза баллистики

Утром в четверг, 6 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога распространилась на все области Украины. В это время в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории.

По информации мониторинговых каналов, речь идет об угрозе пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" из Астраханской области России.

Буквально через несколько минут в 10:35 Воздушные силы написали об угрозе для Днепропетровской области.

Днепропетровщина – укрытие!

– говорится в сообщении.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что цель прекратила свое существование.

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К слову, этой ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области. Также силы противовоздушной обороны сбили 56 ударных БПЛА типа "Шахед" и других типов беспилотников.