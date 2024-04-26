В Киеве начали срочную эвакуацию двух больниц: враг анонсировал удар по ним
Источник:КГГА
В Киеве началась немедленная эвакуация двух медучреждений на Оболони. Оккупанты угрожают ударить по ним.
В столице продолжается эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской, одна из них – детская. Причина тому – видео, которое обнародовали оккупанты.
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Враг хочет ударить по больным детям
По информации от КГГА, в интернете массово распространяется видео, на котором фактически анонсирован удар россиян по этим медицинским учреждениям. Противник утверждает, что там находятся военные.
Столичные власти уверяют, что это абсолютная ложь и провокация. Оккупанты таким образом хочет придумать для себя оправдание за атаку на объект социальной инфраструктуры.
В связи с вероятностью российского удара по больницам, было принято решение о перевозке пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.
Кроме того, власти обратились в СБУ и Минздрав за помощью.Справка: На улице Богатырской улицы расположены Киевская городская детская клиническая больница №1 и Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница. Именно их оккупанті избрали себе за "цели".
Отметим, что на видео, из-за которого эвакуируют киевские больницы, говорится, что россияне будут бить по больницам даже несмотря на то, что там могут находиться и дети. В СМИ уточняют, что на видео с циничной речью выступает руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель.
Это заявление прозвучало на заседании Всебелорусского народного собрания, на котором его руководителем избрали Александра Лукашенко.
Цинический анонс от оккупантов: смотрите видео
Враг не впервые "штурмует" больницы: что известно
- В июне 2023 года россияне нанесли удары по больнице в Гуляйполе. Эта атака унесла жизни двух работников больницы – младшей медицинской сестры и сантехника. Также сообщали о еще двух пострадавших. Тем временем в минобороны России отчитались о попадании в "военный объект".
- Осенью оккупанты попали двумя ракетами по больнице в Селидово. Тогда тоже были жертвы.
- Зимой уже в этом году враг обстрелял Покровск в Донецкой области, в частности досталось тамошней больнице. Попадание произошло прямо во время хирургической операции. Тогда погибли более 10 человек, среди них – дети.