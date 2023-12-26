МиГ-31К был над Черным морем: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя "Кинжалов" МиГ-31К.

Утром в Киеве уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Кроме того, этой ночью россияне уже атаковали Украину – однако не ракетами, а "Шахедами".

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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые представляют угрозу для всех областей. Тревога начала распространяться по стране в 11:17.

МиГ-31К воздушно-космических сил России находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– говорится в сообщении Воздушных сил.

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По состоянию на 12:54 в Украине объявили отбой воздушной тревоги.



Карта тревог в Украине по состоянию на 11:20 26 декабря

Ракеты "Кинжал" летят чрезвычайно быстро и на реагирование есть считанные минуты. Они способны преодолевать расстояние до 2000 километров примерно за 5 минут от пусков. В сети недавно опубликовали примерное время, за сколько минут "Кинжалы" могут преодолеть расстояние.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что один борт МиГ-31К взлетел с аэродрома "Моздок". Также зафиксирован взлет самолета-заправщика Ил-78, поэтому тревога может быть долгой.

Во время масштабной тревоги оккупанты также осуществили пуски баллистического вооружения из Крыма в 11:35. В Воздушных силах сообщили, что враг направил его на Запорожскую и Днепропетровскую области.

В Киеве была тревога

Киевская городская военная администрация в 9:49 объявила по столице воздушную тревогу. Причиной сирен, по сообщениям Воздушных сил, стала угроза применения баллистического вооружения. Риск существует для северных, восточных и центральных районов.

По состоянию на 9:51 воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях. Отбои начали распространяться по "красным" областям в 10:10.

Еще одна неспокойная ночь