МиГ-31К был над Черным морем: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя "Кинжалов" МиГ-31К.
Утром в Киеве уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Кроме того, этой ночью россияне уже атаковали Украину – однако не ракетами, а "Шахедами".
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые представляют угрозу для всех областей. Тревога начала распространяться по стране в 11:17.
МиГ-31К воздушно-космических сил России находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
– говорится в сообщении Воздушных сил.
По состоянию на 12:54 в Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Карта тревог в Украине по состоянию на 11:20 26 декабря
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что один борт МиГ-31К взлетел с аэродрома "Моздок". Также зафиксирован взлет самолета-заправщика Ил-78, поэтому тревога может быть долгой.
Во время масштабной тревоги оккупанты также осуществили пуски баллистического вооружения из Крыма в 11:35. В Воздушных силах сообщили, что враг направил его на Запорожскую и Днепропетровскую области.
В Киеве была тревога
Киевская городская военная администрация в 9:49 объявила по столице воздушную тревогу. Причиной сирен, по сообщениям Воздушных сил, стала угроза применения баллистического вооружения. Риск существует для северных, восточных и центральных районов.
По состоянию на 9:51 воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях. Отбои начали распространяться по "красным" областям в 10:10.
Еще одна неспокойная ночь
- Россияне еще с вечера 25 декабря начали атаку дронами-камикадзе по Украине. Первые пуски "Шахедов" в направлении Николаевской области зафиксировали в 19:25. Уже после отбоя, в 22:22 враг запустил новую волну дронов, которая задела больше областей.
- Запуск беспилотников происходил с юго-восточного направления – из района Балаклавы в Крыму и российского Приморско-Ахтарска. Всего враг выпустил 19 дронов-камикадзе, из которых удалось ликвидировать 13. Работа ПВО зафиксирована в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
- К сожалению, не обошлось и без попаданий – в Одесской и Николаевской областях. В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. В Николаевской области россияне ударили по промышленному объекту, повреждены складские здания. Без жертв.