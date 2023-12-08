В Киеве подтопило метро, часть станций закрыли: что известно

В пятницу, 8 декабря, в столице возникли проблемы: в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля. Поэтому вода пошла по пути и часть синей ветки закрыли. 24 Канал расскажет все, что известно о коллапсе с метро в Киеве.

В Киеве произошел коллапс с метрополитеном. Часть станций синей ветки, от Лыбидской до Теремков, не работает. Закрыть часть метро обещали 9 декабря, однако это произошло уже 8 декабря из-за подтопления.

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Почему закрыли часть станций метро в Киеве, какие станции не работают

Утром говорилось о том, что движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закроют на полгода из-за ремонта тоннеля, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие. То есть закрыть должны были почти четверть синей ветви (Оболонско-Теремковская линия Киевского метрополитена).



Карта метро Киева / КГГА

Но в 13:49 КГГА сообщил о закрытии части станций на синей ветке из-за технического состояния тоннелей. В течение нескольких часов обещали открыть дублирующий наземный транспорт.

В 15:20 в эфире телеканала "Киев" сообщили, что прогон "Лыбидская" – "Теремки" закрыли. Поезда не курсируют от станции метро "Демеевская" до станции "Теремки", поскольку метрополитен подтопило и произошла деформация тоннеля.

Подтопление метро в Киеве: смотрите видео

Реакция Киевского метрополитена на ситуацию

Как сообщили представители метрополитена, они наблюдали за ситуацией в метро. 8 декабря после утреннего пика увидели новые трещины, поэтому в 13:45 было решено остановить движение по участку.

Трещины выглядят действительно страшно. К тому же видно, что в тоннеле вода. Журналистка телеканала "Киев" сказала, что сейчас она уже немного сошла, однако раньше ее было больше.

Трещины и подтопление в киевском метро / Скриншот 24 Канала

С понедельника, 11 декабря, начнут бурить скважины, чтобы провести геологические и геодезические работы. Когда получат первые результаты от геологов, через две недели обнародуют отчет. Также проверят, соблюдали ли нормы во время строительства, – об этом станет известно через два-три месяца.

Впрочем, чтобы проверить соблюдение норм, следует вырыть котлован 20 метров в длину и более 10 метров в ширину. Роя вглубь, проверяющие дойдут извне до тоннеля. Тогда станет ясно, есть ли там гидроизоляция и химзакрепление. Только после этого появятся окончательные выводы о том, что произошло на участке. Пока можно только предполагать: возможно, работы были некачественные, возможно, причина – в близости реки Лыбидь.

Как ездит транспорт в Киеве после закрытия части синей ветки

Движение метрополитена происходит от станции "Героев Днепра" до "Лыбидской". От Лыбидской до Теремков будет курсировать наземный транспорт, который будет полностью дублировать движение метро. Дополнительно задействуют 77 автобусов и 20 троллейбусов.

Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14 – 15 тысяч человек в час. К примеру, метро на этом участке перевозило около 12 тысяч человек в час,

– заметил мэр.

В КГГА указали, что интервал движения поездов на Оболонско-Теремковской линии метро составлял около трех минут. Так что наземный транспорт должен ездить так же быстро.

Как теперь доехать на Теремки и ВДНХ после закрытия части станций синей ветки метро:

Временный автобусный маршрут №2м "Кибернетический центр – метро "Теремки" – метро "Лыбидская". На нем будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 минута.

Временный троллейбусный маршрут №43к "Кибернетический центр – метро "Лыбидская". Будет работать 20 троллейбусов с интервалом в 3 минуты.

Путь автобусного маршрута №38 продлевается до метро "Лыбидская". Будет работать 5 автобусов с интервалом в 17 минут.

Движение троллейбуса № 50 "Улица Милославская – метро "Лыбидская" временно прекращается.

Схемы временного движения транспорта в Киеве после подтопления метро