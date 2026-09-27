В Киеве прилет в нежилое здание: есть пострадавшие, среди них – 2 детей

Утром Россия в очередной раз атаковала Киев. Власти сообщили о прилете и раненых.

Около 09:00 в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Какие последствия удара по столице?

Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении Соломенки, Шулявки и Жулян.

Впоследствии в КГГА заявили, что вражеский беспилотник попал в нежилое здание в Шевченковском районе.

Сейчас известно о 3 пострадавших. Среди них – женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют.

Напомним, что Россия уже била по Киеву сегодня утром. Тогда под ударами оказались объекты в Соломенском районе – офисное здание и СТО. На обоих местах попаданий произошли пожары. К сожалению, во время тушение пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

К слову, утром оккупанты атаковали Киевскую область. В Броварском районе возник пожар в одном из логистических промышленных центров. Речь идет о транспортной компании ZAMMLER. Именно его склад уничтожили россияне.