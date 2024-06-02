В Киеве прощаются с парамедиком Ириной Цыбух

В конце мая стало известно о гибели парамедика батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух. В воскресенье, 2 июня, в Киеве состоялось прощание с защитницей.

Медик, волонтер и журналистка погибла на фронте во время ротации на Харьковском направлении. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

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Прощание с Ириной Цебух

В Михайловском Златоверхом соборе 2 июня состоялась панихида по погибшей парамедику Ирине "Чекой" Цебух.

Как прошла панихида по погибшему парамедику: смотрите видео

Сразу после этого на Майдане на прощание с защитницей собрались побратимы, коллеги, близкие и сотни неравнодушных граждан.

Сотни украинцев собрались на прощание с Ириной Цебух / фото 24 Канала