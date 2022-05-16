В Киеве простятся с Леонидом Кравчуком: дата и место

Во вторник, 17 мая, в Киеве будут прощаться с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Начнется церемония в 11:00.

Она состоится в Украинском доме по улице Крещатик, 2.

Кстати История первого президента Леонида Кравчука: от триумфа к капитуляции.

Что известно о смерти Кравчука

Первый украинский президент умер 10 мая, ему было 88 лет. Сначала сообщение о его смерти появилось в ряде СМИ, затем это подтвердила и Верховная Рада.

Состояние здоровья Кравчука серьезно ухудшилось в 2021 году. В конце июня политику сделали операцию на сердце. Через месяц стало известно, что с тех пор политик был в реанимации. Когда информация о состоянии здоровья Кравчука получила огласку, его родственники попросили медиков не комментировать состояние здоровья политика. Затем Кравчука отправили на реабилитацию в Германию. Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения. Желал ему скорейшего выздоровления и сил. Советник главы ОП Алексей Арестович в октябре тоже был убежден, что Кравчук поправится, поскольку реабилитация проходила успешно. Однако, к сожалению, этого не произошло. Краткая биография Леонида Кравчука Кравчук победил на выборах 1 декабря 1991, набрав 61,6% голосов и став первым президентом независимой Украины.

В 1994 году он баллотировался на пост во второй раз, но проиграл Леониду Кучме.

С 1994 по 2006 год был народным депутатом, возглавлял различные украинские фонды, организации и общества.

В 2015 году стал главой общественной организации "Движение за Украину в НАТО". В июле 2020 возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, что Кравчук реагировал на угрозы нападения России еще в январе. Он отмечал, что готов закрыть родную землю грудью. Политик написал письмо-обращение к украинскому народу, заверив, что никто и никогда не покорит украинцев.

Кравчук вместе с другими президентами Ющенко и Кучмой призвали накануне вторжения России подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был обманом".

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