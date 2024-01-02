Прямо рядом с домом: в Киеве в оду упала ракета

Россия нанесла очередной удар по территории Украины ракетами. Основной целью неприятеля стала столица, там работали силы противовоздушной обороны.

Россия утром 2 января нанесла удар по Киеву гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Одна из ракет упала в воду.

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Ракета упала в воду

Россия во время утренней атаки запустила по Украине около 99 воздушных целей. Одна из ракет, направленных на Киев, не достигла своей цели и упала в водоем. Этот момент попал на видео.

На записи видно, как воздушная цель стремительно двигается и падает прямо рядом с жилым домом. Она не нанесла вреда ни одному объекту инфраструктуры. Эта российская ракета больше не сможет атаковать украинскую территорию.

Ракета упала в воду: смотрите видео

Россия ударила по Киеву: главное