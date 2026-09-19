В Киеве слышны взрывы
Россия атакует украинскую столицу реактивными дронами. В Киеве слышали взрывы.
Около 20:00 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.
Что известно о взрывах в Киеве?
Около 20:18 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА двигается на Вышгород/Киев с севера.
Около 20:28 в Киеве раздались взрывы.
Пока информации о разрушении или пострадавших нет.
Напомним, что днем Россия терроризировала Киевскую область. Последствия вражеских ударов там фиксировались в 4 районах.
В Бучанском районе горел склад, в Вышгородском – возникло два возгорания на открытой территории.
В Обуховской области спасатели ликвидировали пожар жилого дома. На Фастовщине ранения получила женщина.
К вечеру враг нанес удар реактивным беспилотником по торговому центру в Днепре "Новый континент".
Пожар охватил здание, там произошел обвал конструкций.
Власти сообщали о по меньшей мере трех пострадавших.
Кроме того, Россия ударила реактивным "Шахедом" по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе Кривого Рога. В городе горят склады.