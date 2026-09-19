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19 сентября, 20:31
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Обновлено - 20:45, 19 сентября

В Киеве слышны взрывы

Анастасия Колесникова

Россия атакует украинскую столицу реактивными дронами. В Киеве слышали взрывы.

Около 20:00 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Что известно о взрывах в Киеве?

Около 20:18 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА двигается на Вышгород/Киев с севера. 

Около 20:28 в Киеве раздались взрывы. 

Пока информации о разрушении или пострадавших нет. 

Напомним, что днем ​​Россия терроризировала Киевскую область. Последствия вражеских ударов там фиксировались в 4 районах. 

В Бучанском районе горел склад, в Вышгородском – возникло два возгорания на открытой территории. 

В Обуховской области спасатели ликвидировали пожар жилого дома. На Фастовщине ранения получила женщина. 

К вечеру враг нанес удар реактивным беспилотником по торговому центру в Днепре "Новый континент". 

Пожар охватил здание, там произошел обвал конструкций. 

Власти сообщали о по меньшей мере трех пострадавших. 

Кроме того, Россия ударила реактивным "Шахедом" по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе Кривого Рога. В городе горят склады.

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