В Киеве строят оборону в случае повторного штурма: детали от КГГА

Киев строит укрепление на случай нового штурма россиянами. Если он произойдет, избежать повреждений будет невозможно.

Более того, строительство обороны не прекращалось фактически со второго дня полномасштабного наступления России на Украину. Об этом 24 каналу сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Внимание У врага пока нет ни сил, ни средств для наступления на Киев, – Вениславский

По его словам, начали сооружать укрепления начиная со центра города и заканчивая окрестностями столицы.

Сейчас первый предел обороны для предотвращения применения артиллерийских подразделений российских войск перенесли на большое расстояние от Киева.

Оборона строится глубоко эшелонированной. Я неоднократно говорил о том, что создавая комфортные условия для комфортного пребывания в городе, мы никак не влияем на безопасность и оборону города.

– добавил Поворозник.

И подчеркнул, что строительство продолжается и будет продолжаться, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности. Так что к встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным.

Угроза еще одного наступления на Киев

30 мая глава военной администрации столицы Николай Жирнов заявил, что признаков формирования войск РФ к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается. В то же время, по его словам, соответствующая угроза сохраняется.

Вместе с тем, для повторного наступления на Киев Россия должна создать крупную группировку войск. Без этого государство-агрессор во второй раз не пойдет на украинскую столицу.

Об угрозе повторного наступления в Киевскую область заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. По его словам, россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что угроза для Киева со стороны России будет теперь существовать всегда. Поэтому украинцам следует всегда помнить об этом и быть готовыми.

Федор Вениславский же наоборот считает, что у российских кафиров нет сил и средств, чтобы захватить столицу Украины. То есть наступление на Киев невозможно.

Киев строит укрепление на случай нового штурма россиянами: смотрите видео