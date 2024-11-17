На Киевщине и ряде областей была воздушная тревога: враг снова запускал ракеты
Днем 17 ноября в Киевской области и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и оставаться в укрытии до отбоя.
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Где объявили воздушную тревогу
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Актуальная карта тревог В Сумах слышали взрыв во время тревоги. Ракета через Сумщину в направлении Черниговской области. Еще одна цель на Полтавщину. Скоростная цель на Сумщине. Направление – Ахтырка. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Актуальная карта тревог
В Сумах слышали взрыв во время тревоги.
Ракета через Сумщину в направлении Черниговской области.
Еще одна цель на Полтавщину.
Скоростная цель на Сумщине. Направление – Ахтырка.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.