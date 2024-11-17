На Киевщине и ряде областей была воздушная тревога: враг снова запускал ракеты

Днем 17 ноября в Киевской области и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и оставаться в укрытии до отбоя.

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Где объявили воздушную тревогу