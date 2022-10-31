В Киевской области сбили вражеские ракеты: повреждены здания, есть пострадавшие

Враг нанес 31 октября массированный ракетный удар по Украине. В Киевской области работают спасатели.

Об этом в 9.43 написал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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"Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов Киевщины Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты", – сказал Небитов.

Сбитие ракеты над Киевщиной: смотрите видео

Последствия атаки

По словам Небитова, в области есть поврежденные гражданские дома в результате обстрелов россиян. Кроме этого, известно о пострадавших. На месте попаданий работают спасатели и полиция.

Фиксируем последствия вражеских обстрелов. Оставайтесь в укрытиях! – сказал правоохранитель.