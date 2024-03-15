В Киевской области слышали взрывы: там работала ПВО по "Шахедам"

Российская армия поздно ночью 15 марта атаковала Украину своими дронами-камикадзе типа "Шахед". После этого в Киевской области прогремели взрывы.

Как стало известно, в пределах области работает противовоздушная оборона. 24 Канал призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях, ведь это поможет уберечь жизнь и обезопасить работу наших защитников неба.

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В Киевской области слышали взрывы

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 1 час. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении российско-иранских дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении области.

В частности, вражеские дроны-камикадзе мониторинговые телеграм-каналы фиксировали на севере области. В конце концов в Киевской ОВА сообщили, что в пределах области прозвучали взрывы.

Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– написали в Киевской ОВА.

В администрации также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности. Там заметили, что надо оставаться в укрытиях в окончании воздушной тревоги.

По состоянию на 1 час 44 минуты воздушная тревога в Киевской области все еще продолжается. В то же время в самом Киеве сирены не звучали.

Ранее взрывы слышали в Хмельницкой и Винницкой областях

Поздно вечером 14 марта мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области. До этого по всей области объявили тревогу из-за российских беспилотников типа "Шахед".

Взрывы в Хмельницкой области услышали около 21 часа 53 минуты. По предварительным данным, это могла быть работа ПВО по вражеским беспилотным летательным аппаратам.

В результате атаки "Шахедами" также пострадала и Винницкая область. Там было попадание в жилой дом, а трех человек госпитализировали.

Стоит отметить, что враг уже второй раз только за сутки пустил по Украине свои беспилотники типа "Шахед". До этого в течение дня в ряде областей также звучала тревога из-за угрозы баллистического вооружения с востока. Также была и всеукраинская воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал".