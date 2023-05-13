Небольшой город в центре внимания из-за сбитого вертолета: смотрите на карте, где Клинцы на Брянщине
В Брянской области России 13 мая разбился военный вертолет Ми-8. Сначала предполагали, что у него загорелся двигатель, однако внезапно история сделала интересный поворот.
Дело в том, что в момент падения вертолета российское ПВО пыталось сбить ракету. Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.
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Где упал вертолет
Сам вертолет притянула земля в частном секторе города Клинцы в Брянской области России. Он расположен вблизи украинской границы, в почти 80 километрах от Черниговской области.
Вертолет упал в частном секторе Клинцев Брянской области: карта
Следует заметить, что по словам пропагандистов, вероятнее всего, вертолет принадлежал российскому минобороны. На это, в частности, указывается типичный военный камуфляж. Конечно, официально российские власти не спешат комментировать инцидент.
Вертолет подбили свои же
Интересно, что перед падением вертолета была видна вспышка, что и свидетельствует о сбитии. Более того, после этой вспышки авиасудно начало разваливаться в воздухе. Перед самым падением вертолет несколько минут кружился в небе, а после – шлепнулся в частном секторе.
Впоследствии очевидцы рассказали, что над местом падения вертолета был виден столб густого черного дыма, который поднимался к небесам. Однако такие события не заставили приземлиться другие вертолеты. Как рассказывают местные жители, в Клинцах продолжают летать военные вертолеты, однако на очень низкой высоте. Очевидно, россияне опасаются повторить судьбу своих предшественников и не очень-то теперь верят в собственное же ПВО.
Падение Ми-8 в Клинцах: смотрите видео
После такой авиакатастрофы не обошлось без жертв. Так, по данным российских СМИ, в результате падения погибли двое россиян, а именно пилоты военного вертолета.
Конечно, российские экстренные службы не заявили о том, что ПВО спутало вертолет с ракетой. Они утверждают, что вертолет упал из-за пожара двигателя.
Не единственное авиасудно за день
- Стоит отметить, что это не единственное авиасудно, приземлившееся в Брянской области 13 мая. Вскоре после этого вертолета также приземлялся еще один вертолет.
- Более того, в авиакатастрофу попал и истребитель Су-34 вблизи села Истровка в Стародубском районе Брянской области. Экипаж истребителя, как и экипажи вертолетов, не выжил.
- Интересно, что самолет тоже мог быть не один. В настоящее время российские спецслужбы проверяют ликвидацию четвертой единицы авиации, а именно истребителя Су-35.