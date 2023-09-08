В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв

Около 9 часов утра в части областей Украины объявили тревогу. Уже через несколько минут в Кривом Роге раздался взрыв.

В 09:03 глава Совета обороны Кривого Рога сообщил, что в городе раздался взрыв. Об этом пишет 24 Канал.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: россияне с утра подняли в воздух МиГ-31К

Что известно о взрыве в Кривом Роге

, оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

Александр Вилкул призвал ничего не снимать и ни в коем случае не выкладывать в интернет. Ведь таким образом вы можете помочь агрессору.

Заметим, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 08:56. Она еще продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии или хотя бы соблюдайте правила двух стен.

Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога,

– предупредили в Воздушных силах в 08:57.

Отметим, что отбой тревоги на Днепропетровщине объявили в 09:17.

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