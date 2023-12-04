В Кривом Роге второй раз за день раздались взрывы: вероятно, была ракета из Азовского моря

Россия снова запустила воздушные цели по территории мирных украинских городов. Сообщали о ракете.

В Кривом Роге 4 декабря вторично слышали взрывы. Перед этим писали о воздушной цели по направлению к городу.

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Могла быть ракета тактической авиации

Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на Востоке. По состоянию на 18:10, в воздушном пространстве Украины нет враждебных целей.

Предварительно это могла быть ракета Х-59, пишут мониторинговые каналы.

В Днепропетровской ОВА подтвердили взрывы. Также глава ОВА Александр Вилкул попросил соблюдать информационную гигиену.

Россия атакует Кривой Рог