В городе Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло во время пусков ракет по России с самолетов Ту-95МС.

Перед этим Россия подняла в воздух 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Именно поэтому воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС и призвали людей спускаться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Кропивницком

Журналисты Суспильного сообщили ориентировочно в 6:50 2 января, что в Кропивницком слышны звуки взрывов.

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Официальную информацию людям еще не сообщали.

Несмотря на это, известно, что Россия направила ракеты в направлении Винницкой области, людей призывали перейти в укрытие.

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