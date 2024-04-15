Там были российские офицеры: в Крыму произошел прилет по командному пункту, – источники

Днем в Крыму гудел сигнал воздушной тревоги. Как оказалось, оккупантам действительно было чего беспокоиться. Как сообщают источники 24 Канала, Силы обороны ударили по важному военному объекту врага.

Воздушная тревога на оккупированном полуострове длилась около двух часов. Противник говорил, что она связан с ракетной угрозой.

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"Прилет" по командному пункту

Так, сирена выла с 11:26 по 13:14, в частности, в Севастополе. Там оккупанты для отражения ракетных ударов поднимали в небо авиацию с аэродромов. Над тамошними бухтами россияне пустили дымовую завесу. Были слышны взрывы – это отбивалась вражеская ПВО.

Как сообщали партизаны по движению "Атеш", между тем в Саках военные скрывались от опасности в жилых подъездах.

Позже источники 24 Канала рассказали, что Силы обороны поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.

Повстанцы из "Атеша" утверждают, что произошло также вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", – говорится в сообщении движения сопротивления.

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