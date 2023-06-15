Коллаборанты в Крыму массово просят об эвакуации: в распоряжении 24 Канала оказались документы

На фоне контрнаступления Сил обороны Украины с пока оккупированных территорий мы все чаще слышим об эвакуации россиян и коллаборантов. Теперь эта волна дошла и до временно оккупированного Крымского полуострова.

Различные предприятия и учреждения просят оккупационную администрацию разъяснить им порядок эвакуации работников из Крыма. Документы об этом оказались в распоряжении 24 Канала.

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Коллаборанты просят об эвакуации

В нашем распоряжении оказались ответы так называемой "администрации Симферопольского района республики Крым" на 4 обращения от медицинских учреждений района об определении безопасных районов для их работников и родственников, которые будут эвакуироваться вместе с ними.

Еще раз: речь идет только о Симферопольском районе и о медицинских учреждениях. В целом по Крыму таких обращений от разного рода предприятий могут быть десятки.

Все обращения датированы концом мая – началом июня 2023 года. Среди них:

ГБУЗ РК "Клиническая психиатрическая больница №5" (обращение за 29 мая),

ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная больница" (обращение за 30 мая),

ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко" (обращение за 31 мая),

ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" (обращение за 7 июня).

Если обратить внимание на дату поступления таких обращений, то первые из них прошли после очередной серии хлопка в Севастополе, а также после первых официальных подтверждений успешного использования ракет Storm Shadow.

Последнее обращение датировано следующим днем после того, как российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Совершенно нет причин для паники, правда?

Документы об эвакуации в оккупированном Крыму: смотрите фото

Ответ оккупационной администрации

В ответе оккупационная администрация ссылается на определение правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". Само оно очень интересное, ведь предполагает эвакуацию в таком ряде ситуаций:

из городов и сел, определенных в группы по гражданской обороне,

из городов и сел, имеющих особую важность во время гражданской обороны,

из городов и сел, расположенных в зоне возможного катастрофического затопления (прибывание воды до 4 часов),

рассредоточение работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время.

Понятно, что третий пункт можно вычеркнуть. Крыму ведь летом грозит не подтопление, а разве что засуха. Так что россияне, очевидно, готовятся к боевым действиям на территории оккупированного полуострова.

Кстати, стоит отметить, что все упомянутые больницы – это так называемые "государственные медицинские учреждения". То есть их работники напрямую сотрудничают с оккупационной российской администрацией. Среди таких работников – россияне, которых после 2014 года завезли на полуостров, или крымчане, которые после оккупации перешли на сторону врага.

Как одних, так и других фактически обманул Кремль. Они были убеждены, что Россия "навсегда" на оккупированных территориях. Поэтому россияне не боялись туда переезжать, а те, кто жил там еще задолго до оккупации, смогли поверить, что за измену им ничего не будет.

Но будем откровенны: некоторым из них действительно удастся спрятаться где-нибудь в российской глубинке. Поэтому бегство прямо сейчас – это лучший вариант для российских оккупантов и их пособников.

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Детали эвакуации коллаборантов

В общей сложности российская оккупационная администрация в Симферопольском районе определила 22 места сбора для эвакуации. Людей должны были для начала вывезти на территорию Гвардейского поселкового совета. Ведь именно это место определено "безопасным для эвакуации".

Размещать эвакуированных планируют в "безопасных районах, определяемых наличием незастроенных полей", где можно будет поставить палаточный лагерь. Эвакуированным обещают организовать питание и подвоз воды.

Вместо этого расположиться в укрытиях на предприятиях района нельзя. Как указано в письме оккупационной администрации, все они рассчитаны для размещения наибольшей рабочей смены предприятий, привлеченных к гражданской обороне.

Рекомендуемый маршрут эвакуации – "московское шоссе" на отрезке из Симферополя в сторону Гвардейского. Интересно, что этот путь ведет в сторону материкового юга Украины. Похоже, коллаборантов из Крыма планируют эвакуировать через оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей в Россию.

Точки сбора для эвакуации в Симферопольском районе / Коллаж 24 Канала

Россияне не планируют долго оставаться в Крыму

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала выскахал убеждение, что после подрыва плотины Каховской ГЭС россияне не планируют долго оставаться в Крыму. Мол, уже сейчас в Северо-Крымском канале постоянно снижается уровень воды.

"Ежечасно он снижается на 4 – 5 сантиметров. Она уже снизилась примерно на 1 метр. Это влияет на давление в системе водоснабжения", – рассказывает Эскендер Бариев.

Впрочем, в этом году в оккупированном Крыму много осадков. Так что оккупантам даже приходится открывать дамбы в водохранилищах, чтобы спускать воду.

Но я уверен, что после подрыва Каховской ГЭС россияне не планируют долго оставаться в Крыму. Ведь в 2025 году там прогнозируется большая засуха,

– сообщил член Меджлиса.

Это только один аспект. Еще один – тот факт, что им необходима вода в Северо-Крымском канале для обеспечения военных нужд и сельского хозяйства.

Эскендер Бариев о ситуации в Крыму: смотрите видео

Эвакуируют не только медперсонал

Также план эвакуации своих работников из временно оккупированного Крыма готовит и российская компания "Газпром". Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Мельник.

Соответствующие структуры уже формируют списки оккупантов на выезд. Речь также не только о сотрудниках компании, но и о членах их семей.

Мельник сообщил, что это связано с паникой, возникшей из-за наступательных действий Сил обороны Украины. Противник, по словам представителя Генштаба, прямо сейчас несёт огромные потери в живой силе и технике.

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Что ждет тех, кто не сбежит

Хотя бегство и будет лучшим вариантом для оккупантов и предателей, не стоит и ожидать, что сбегут абсолютно все. Кто-то может не успеть, а кто-то будет надеяться, что его обойдет справедливое наказание.

Подобные случаи мы уже видели, например, на освобожденных территориях Киевщины, Харьковщины или Херсонщины. Убегая с этих территорий, российские войска "забыли" коллаборантов, которые им помогали. Как следствие, последние оказались в руках украинского правосудия.

С большой вероятностью можно ожидать, что похожая история будет и после деоккупации Крыма. Тогда коллаборанты будут надеяться просто остаться незамеченными украинскими властями.

Но можно допустить, что даже если украинские спецслужбы кого-то и пропустят, этого просто не простят проукраинские жители Крыма, которые уже 9 лет ощущают все репрессии российского оккупационного режима.

Резюмируя, можно заключить, что деоккупация Крыма – это единственный путь восстановления в нем мира и справедливости. Так что российским оккупантам и коллаборантам действительно стоит как можно быстрее сбежать с полуострова. Тогда у них останется хотя бы шанс на то, что они проведут остальную жизнь на свободе, хотя она и пройдет где-то в забытом Богом селе глубоко внутри России.

И первыми это поняли россияне, добровольно переехавшие в Крым после оккупации. Это мы видели по огромным очередям на выезд каждый раз после очередного "хлопка" на полуострове.

Похоже, инстинкт самосохранения позволил этим людям принять правильное решение и просто сбежать. В противном случае у них будут только два варианта – попасть в руки украинского правосудия или же стать "живым щитом" для российской оккупационной армии, которая будет бежать из Крыма в последний момент.