В Крыму требуют признать экстремистской "Червону калину", а "мисс Крым" оштрафовали за пение
В оккупированном Крыму требуют признать песню "Червона калина" экстремистской. Песню приравняли к произведению Адольфа Гитлера "Майн кампф".
Соответствующее сравнение сделал так называемый глава парламентского комитета по культуре и охране культурного наследия Крыма Николай Волков. Он также подчеркнул, что исполнителей украинской композиции нужно сажать в тюрьму, что собственно захватчики и делают.
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"Червона калина" была создана австрийскими властями, чтобы сформировать дивизии в Галиции для борьбы с братьями славянами. Там конкретный враг – это русский народ,
– сказал Волков.
Крымчане полюбили украинскую повстанческую песню
Жителям Крыма в последнее время действительно сильно поднимает дух украинская песня. Так, недавно в центре скандала из-за "Червоної калини" оказалась "Мисс Крым-2022" Ольга Валеева. Она вместе с подругой спела эту песню у себя на балконе, а видео имела неосторожность распространить в соцсетях.
Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ее подругу арестовали на 10 суток.
Оккупанты устроили репрессии из-за песни
Россияне решили наказывать за песни заключениями и это не редкие случаи. 10 сентября песня "Ой в лузі" звучала на свадьбе на оккупированном полуострове. Об этом быстро узнали местные власти, ведь ролик с песнями и танцами под украинскую повстанческую песню быстро разлетелся сетью.
Меры "воспитания" оккупанты приняли чуть ли не сразу. Действовали опять же принуждением и запугиваниями.
Заведение, где гуляли свадьбу – "Арпат" в Бахчисарае закрыли на время проведения проверок. Мол, была слишком большая огласка в соцсетях.
Тогда "соответствующие службы" приступили к проверке, а кафе закрыли. Объясняют, что надо, мол, добровольно-принудительно поддерживать воюющих в нашем государстве солдат.
Наказание получили:
- владелец заведения в Бахчисарае – 15 суток ареста;
- диджей и танцовщица – по 10 суток ареста;
- мать жениха – 5 суток;
- мать невесты – штраф в размере 40 тысяч рублей;
- а жена владельца ресторана – в 50 тысяч.
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Угрозы от Аксенова
Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов ранее заявлял, что на полуострове будут наказываться за украинские песни и лозунги. "Председатель" Крыма сказал, что за поддержку Украины будут привлекаться к уголовной ответственности.
Очевидно, захватчики "бесятся" из-за того, что на полуострове не заканчивается сезон "хлопка". Поэтому, в частности, они массово покидают Крым.