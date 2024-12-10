Британия показала снимки уничтоженного С-400: эксперты объяснили, чем ценна эта информация

Defense Express проанализировали то, как в минобороны Великобритании написали об уничтожении российской С-400 в Крыму. И обратили внимание, что британцы ничего не указали, чем же могли бить Силы обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Британские разведчики опубликовали фото того, что осталось от С-400 в Крыму, – это две воронки размером 13,5 метра.

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Как в Британии оценивают усилия Сил обороны в Крыму

Минобороны Великобритании не заявляет своих оценок по главному вопросу – а каким именно средством наши военные буквально высадили в воздух этот российский С-400 во временно оккупированном Крыму. Потому что для такого удара с одинаковой вероятностью могли быть использованы как ATACMS, так и отечественные модернизированные "Нептуны", первое применение которых для уничтожения С-400 во временно оккупированном Крыму состоялось вообще осенью 2023 года,

– указали аналитики.

Они считают, что удар мог быть прокладыванием пути украинским ракетам к Крымскому мосту – или же к критической инфраструктуре оккупантов на полуострове, что является не меньшим приоритетом для Киева.

В Великобритании сосредоточились на том, что это был мощный удар, после которого от С-400 остался разве кратер. А также на том, что это второй за ноябрь 2024 года результативный удар Сил обороны Украины по российским С-400. ВСУ били по Крыму 29 ноября, а по Курщине – 23 ноября.

"Можем вспомнить, что того же 29 ноября 2024 года в соцсетях действительно были сообщения о новом ударе по российским оккупантам в Крыму, однако при этом заявлялись лишь предположения, что "прилет" состоялся или по позиции ЗРК С-400, или по складу боеприпасов. Как наглядно можем увидеть, целью удара стал именно российский комплекс С-400, при этом "прилет" был настолько результативным, что остается только считать ширину кратера от мощности взрыва", – написали Defense Express.