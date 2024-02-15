Остались без тепла в -30: зрелищный прорыв теплотрассы в Новосибирской области
Российская пропаганда постоянно пытается убедить местное население, что без их газа Европа замерзнет. Однако на самом деле все происходит в точности до наоборот и мерзнуть приходится уже россиянам.
В очередном регионе России 15 февраля прорвало теплотрассу – на этот раз жертвой снова стала Новосибирская область. Жители Куйбышева вынуждены сидеть без отопления, пока на улице бушуют настоящие "гейзеры".
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Фонтаны в Куйбышеве
В российском Куйбышеве, что в Новосибирской области 15 февраля прорвало теплотрассу. Местные паблики сразу поделились зрелищными видео, на которых горячий пар заполонил улицу – напоминает настоящие гейзеры.
В то же время власти пытались убедить местных, что прорыв был всего лишь "дефектом", заверив, что теплоснабжение в домах есть. Однако россияне так не думают – они уже начали жаловаться на отсутствие отопления.
Фонтаны и пар в российском Куйбышеве: смотрите видео
Добавим, что сейчас в Новосибирском регионе фиксируют морозы до -30 градусов. То есть отключение отопления является буквально смертельно опасным для горожан.
Такие "беды" у россиян регулярные
- Посреди января отопление отключили жителям Липецка – причина такая же, как и в Куйбышеве, то есть прорыв теплотрассы. В то время мороз там достигает отметки -24 градуса. В результате без отопления и горячей воды осталось более 70 многоквартирных домов.
- Чуть ранее в Подмосковье из-за отсутствия отопления во время сильных морозов часть граждан была вынуждена греться разжиганием костров прямо во дворах. Тогда температура в домах достигала максимум 12 градусов тепла, а также полопались батареи. В это время вада предлагала местным одеяла вместо решения проблемы.
- Отметим, что тогда из-за мороза в своей квартире даже замерз капитан ВМФ России – 60-летний Владислав Ивашкевич. Его родственники рассказали, что тепло в доме исчезло еще 29 декабря. А нашли его мертвым в начале января.