В очередном регионе России 15 февраля прорвало теплотрассу – на этот раз жертвой снова стала Новосибирская область. Жители Куйбышева вынуждены сидеть без отопления, пока на улице бушуют настоящие "гейзеры".

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Фонтаны в Куйбышеве

В российском Куйбышеве, что в Новосибирской области 15 февраля прорвало теплотрассу. Местные паблики сразу поделились зрелищными видео, на которых горячий пар заполонил улицу – напоминает настоящие гейзеры.

В то же время власти пытались убедить местных, что прорыв был всего лишь "дефектом", заверив, что теплоснабжение в домах есть. Однако россияне так не думают – они уже начали жаловаться на отсутствие отопления.

Фонтаны и пар в российском Куйбышеве: смотрите видео

Добавим, что сейчас в Новосибирском регионе фиксируют морозы до -30 градусов. То есть отключение отопления является буквально смертельно опасным для горожан.

Такие "беды" у россиян регулярные