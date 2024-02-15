У черговому регіоні Росії 15 лютого прорвало теплотрасу – цього разу жертвою знову стала Новосибірська область. Жителі Куйбишева вимушені сидіти без опалення, поки надворі вирують справжні "гейзери".
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Фонтани у Куйбишеві
У російському Куйбишеві, що у Новосибірській області 15 лютого прорвало теплотрасу. Місцеві пабліки одразу поділилися видовищними відео, на яких гарячий пар заполонив вулицю – нагадує справжні гейзери.
Водночас влада намагалася переконати місцевих, що прорив був всього лише "дефектом", запевнивши, що теплопостачання в будинках є. Проте росіяни так не думають – вони вже почали скаржитися на відсутність опалення.
Фонтани і пара в російському Куйбишеві: дивіться відео
Додамо, що зараз у Новосибірському регіоні фіксують морози до -30 градусів. Тобто відключення опалення є буквально смертельно небезпечним для містян.
Такі "біди" у росіян регулярні
- Посеред січня опалення відключили жителям Липецьку – причина така ж, як і в Куйбишеві, тобто прорив теплотраси. У той час мороз там сягає відмітки -24 градуси. У результаті без опалення та гарячої води залишилося понад 70 багатоквартирних будинків.
- Трохи раніше у Підмосков'ї через відсутність опалення під час сильних морозів частина громадян була вимушена грітися розпалюванням багаття прямо у дворах. Тоді температура у будинках досягала щонайбільше 12 градусів тепла, а також полопалися батареї. В цей час вада пропонувала місцевим ковдри замість вирішення проблеми.
- Зазначимо, що тоді через мороз у своїй квартирі навіть замерз капітан ВМФ Росії – 60-річний Владислав Івашкевич. Його родичі розповіли, що тепло в помешканні зникло ще 29 грудня. А знайшли його мертвим на початку січня.