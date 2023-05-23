Марафон пожаров продолжается: в Курске горит тракторный завод
В России каждый день если не взрывы, то пожары. Так, 23 мая в Курске вспыхнул масштабный пожар на заводе.
Об этом сообщили в российских телеграмм-каналах. Предварительно пожар произошел на улице Энгельса, передает 24 Канал.
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Детали события
Следует отметить, что пропагандисты путаются в своих показаниях. Одни помойки пишут, что загорелся тракторный завод (к слову, до сих пор не понятно, производит ли он тракторы, или, возможно, боевые части и боеприпасы).
В то время как другие утверждают, что по указанному адресу горит масло на открытой площадке площадью 5 квадратных метров.
Собственно, пока неизвестно, что происходит в Курске, однако пропагандисты уже уверяют, что "жертв, конечно, нет".
Пожары в России: последние новости
- В Ленинградской области России в ночь на 23 мая вспыхнул пожар. Известно, что возгорание было на 3200 квадратных километрах. Кроме того, у врагов традиционно "не поступала" информация о пострадавших. Уже в 23:12 22 мая спасатели написали, что якобы пожар локализовали.
- Кроме того, в ночь на 22 мая мощная пожар был в российском Воронеже. Там горел склад с пластиком, поэтому черный дым виднелся на весь город. Известно, что склад горел на улице Цимлянской.
- А накануне в селе Головчине Белгородской области вспыхнул пожар якобы после "атаки беспилотником". По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряд "сбросили" на здание администрации села. Впоследствии якобы от этого "удара" загорелась крыша.