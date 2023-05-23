Марафон пожаров продолжается: в Курске горит тракторный завод

23 мая 2023, 20:01
Читати новину українською

В России каждый день если не взрывы, то пожары. Так, 23 мая в Курске вспыхнул масштабный пожар на заводе.

Об этом сообщили в российских телеграмм-каналах. Предварительно пожар произошел на улице Энгельса, ​передает 24 Канал.

Смотрите также Возле Брянска загорелся склад фирмы, причастной к минобороны России

Детали события

Следует отметить, что пропагандисты путаются в своих показаниях. Одни помойки пишут, что загорелся тракторный завод (к слову, до сих пор не понятно, производит ли он тракторы, или, возможно, боевые части и боеприпасы).

В то время как другие утверждают, что по указанному адресу горит масло на открытой площадке площадью 5 квадратных метров.

Пожар в Курске / Фото росСМИ

Собственно, пока неизвестно, что происходит в Курске, однако пропагандисты уже уверяют, что "жертв, конечно, нет".

Россияне говорят, что горит тракторный завод / Фото росСМИ

Пожары в России: последние новости

  • В Ленинградской области России в ночь на 23 мая вспыхнул пожар. Известно, что возгорание было на 3200 квадратных километрах. Кроме того, у врагов традиционно "не поступала" информация о пострадавших. Уже в 23:12 22 мая спасатели написали, что якобы пожар локализовали.
  • Кроме того, в ночь на 22 мая мощная пожар был в российском Воронеже. Там горел склад с пластиком, поэтому черный дым виднелся на весь город. Известно, что склад горел на улице Цимлянской.
  • А накануне в селе Головчине Белгородской области вспыхнул пожар якобы после "атаки беспилотником". По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряд "сбросили" на здание администрации села. Впоследствии якобы от этого "удара" загорелась крыша.

Автор: Анна Романюк