Наказаны за дерзость: на Курщине между защитниками и оккупантами разгорелся пехотный бой

Россияне отчаянно пытаются вытеснить украинские силы с территории Курской области. Не способные справиться самостоятельно, они привлекли к этому делу и солдат из КНДР. Хотя врагу удалось вернуть значительную часть ранее контролируемой Украиной территории, окончательно выбить защитников до инаугурации Трампа будет непросто.

Даже глава Кремля во время пресс-конференции не смог точно сказать, сколько времени понадобится россиянам, чтобы восстановить контроль над всей Курщиной. Плацдарм на территории России украинцы держат уже 5 месяцев, передает 24 Канал со ссылкой на первую танковую отдельную Сивесскую бригаду.

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Ожесточенный бой на Курщине

Так, в танковой Северской бригаде рассказали, что недавно противник силами двух отделений осмелился сунуться в полосу ответственности наших защитников.

Хоть гости и незваные, нам для них снарядов не жалко. Делимся кадрами пехотного боя бойцов стрелкового батальона при поддержке танка,

– заявили военные.

Стрелковый бой между захватчиками и защитниками: смотрите видео

Недавно стало известно о освобождении поселка в Курской области. Его россияне удерживали совместно с северокорейскими солдатами. Кроме того, главком Сырский в первый день Нового года прибыл в Курскую область, где наградил мужественных бойцов. По его словам, потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.