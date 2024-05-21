С мая Россия не может перекрыть потери, военная машина на пределе, – военный эксперт

Враг в мае может понести рекордные потери личного состава – более 30 тысяч. Такое количество является среднестатистическим месячным мобилизационным потенциалом России.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что такие огромные потери россиян являются последствиями их наступательных действий на севере Харьковской области. Именно это может стать причиной неосуществления дальнейших планов врага.

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Будут использовать "окно возможностей"

В то же время в России существует ограничение возможностей мобилизационной системы.

Уже эмпирическим путем доказано, что Россия может безболезненно призывать в ряды своих вооруженных сил около 20 тысяч ежемесячно. А также с учетом тех финансовых возможностей, которые россияне могут себе позволить, оплачивая услуги "пушечного мяса". Кроме того, система лагерей подготовки и учебные программы обеспечивают именно такое количество войск,

– отметил военный эксперт.

Однако интенсивность боевых действий на фронте требует от России большего напряжения, и именно это приводит к тому, что противник сейчас не имеет возможности работать в плюс.

Мы наблюдаем, по его словам, такую тенденцию по меньшей мере с начала мая. Силы противника хоть и очень медленно, но уже не покрываются теми поступлениями, которое обеспечивает российское военное командование.

Это так же свидетельствует о невозможности проведения противником в ближайшей перспективе массированных боевых действий и наступательных операций на широких участках фронта,

– отметил Сергей Грабский.

Именно поэтому россияне будут использовать и в дальнейшем "окно возможностей" с целью захватить как можно больше территорий, закрепиться на них и дальше решать, готовиться ли к наступательным операциям. Конечно, если украинские силы позволят это.

"Российская военная машина сейчас находится на пределе своих возможностей, используя традиционные методы комплектования войск. Конечно, враг может рискнуть начать мобилизацию. Однако это может очень больно ударить по основам российского политического режима, в частности, по экономике и по его кажущейся стабильности", – подчеркнул военный эксперт.

Враг ежедневно несет огромные потери

За последние сутки, по состоянию на 21 мая, ВСУ ликвидировали 1380 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 495 070 единиц личного состава.

Также враг лишился огромного количества военной техники и вооружения: танков – 7 605 (+15); боевых бронированных машин – 14 699 (+34); артиллерийских систем – 12 779 (+42); РСЗО – 1 077 (+1); средств ПВО – 811 (+4); самолетов – 354 (+0); вертолетов – 326 (+0); БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 290 (+54); крылатых ракет – 2 207 (+2); кораблей/катеров – 27 (+0); подводных лодок – 1 (+0); автомобильной техники и автоцистерн – 17 383 (+72); специальной техники – 2 085 (+6).

Кроме того, по сообщению Генштаба, украинские силы ночью 19 мая нанесли удар в бухте Севастополя по малому ракетному кораблю "Циклон" проекта 22800.