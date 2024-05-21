Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що такі шалені втрати росіян є наслідками їхніх наступальних дій на півночі Харківської області. Саме це може стати причиною нездійснення подальших планів ворога.

Важливо У Генштабі озвучили втрати росіян на Харківському напрямку

Будуть використовувати "вікно можливостей"

Водночас в Росії існує обмеження можливостей мобілізаційної системи.

Вже емпіричним шляхом доведено, що Росія може безболісно призивати до лав своїх збройних сил близько 20 тисяч щомісяця. А також з урахуванням тих фінансових можливостей, які росіяни можуть собі дозволити, оплачуючи послуги "гарматного м'яса". Крім того, система таборів підготовки та навчальні програми забезпечують саме таку кількість військ,

– зауважив військовий експерт.

Проте інтенсивність бойових дій на фронті вимагає від Росії більшого напруження, і саме це призводить до того, що противник зараз не має можливості працювати в плюс.

Ми спостерігаємо, за його словами, таку тенденцію щонайменше з початку травня. Сили противника хоч і дуже повільно, але вже не покриваються тими надходженнями, яке забезпечує російське військове командування.

Це так саме свідчить про неможливість проведення противником в найближчій перспективі масованих бойових дій і наступальних операцій на широких ділянках фронту,

– зауважив Сергій Грабський.

Саме тому росіяни будуть використовувати і надалі "вікно можливостей" з метою захопити якомога більше територій, закріпитися на них і далі вирішувати, чи готуватися до наступальних операцій. Звичайно, якщо українські сили дозволять це.

"Російська військова машина зараз перебуває на межі своїх можливостей, використовуючи традиційні методи комплектування військ. Звісно, ворог може ризикнути почати мобілізацію. Однак це може дуже боляче вдарити по основах російського політичного режиму, зокрема, по економіці і по його удаваній стабільності", – підкреслив військовий експерт.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що в травні 2024 року у росіян "компенсація втрат" не буде виведена навіть в нуль. Ба більше, вперше за тривалий час "піде в мінус". Також у травні може бути "побитий" рекорд росіян з втрат артилерії, адже триває інтенсивна контрбатарейна боротьба, і ворог використовує велику кількість боєприпасів.

Ворог щодня зазнає шалених втрат