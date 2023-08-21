В оккупированный Мариуполь хотят переселить 300 тысяч россиян: украинцев депортируют
Источник:Центр национального сопротивления
Россияне не изменяют своим ужасным традициям. Во временно оккупированный Мариуполь планируют привезти 300 тысяч жителей депрессивных районов страны-террориста.
Местных жителей депортируют в Россию. Так захватчики "развивают" город, который до недавнего времени полностью уничтожали.
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Россиян свозят в Мариуполь
Недавно источники в украинском подполье в Мариуполе получили доступ к документам оккупационной администрации.
Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч путем миграции из РФ,
– сообщили в Центре национального сопротивления.
Планируемые демографические изменения хотят воплотить до 2035 года. Для того чтобы стимулировать россиян приезжать во временно оккупированный город, Кремль приступил к реализации программы льготных ипотек.
Кроме этого, оккупанты свозят туда гастарбайтеров и госслужащих из депрессивных регионов страны-агрессора. В свою очередь местных жителей принудительно депортируют на территорию России.
"Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", – говорится в сообщении.
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Кратко о ситуации в Мариуполе
- Россия продолжает скрывать свои теракты во временно оккупированном Мариуполе. Примером, в частности, может служить недавнее циничное открытие супермаркета на месте братской могилы гражданских.
- В то же время в городе до сих пор продолжаются жестокие репрессии – россияне массово задерживают людей, заподозренных в нелояльности к оккупационным властям. Однако далеко не все из 10 тысяч арестованных сопротивлялись оккупантам. Причина репрессий проста – захватчикам нужно отчитываться об успешной работе.
- Также Россия превращает Мариуполь в логистический хаб и будущую крепость на побережье Азовского моря в случае, если ВСУ удастся разорвать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Несмотря на это, Украина все равно способна вычислять места скопления вражеских сил и наносить по ним удары дальнобойным оружием.