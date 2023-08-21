В оккупированный Мариуполь хотят переселить 300 тысяч россиян: украинцев депортируют

Россияне не изменяют своим ужасным традициям. Во временно оккупированный Мариуполь планируют привезти 300 тысяч жителей депрессивных районов страны-террориста.

Местных жителей депортируют в Россию. Так захватчики "развивают" город, который до недавнего времени полностью уничтожали.

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Россиян свозят в Мариуполь

Недавно источники в украинском подполье в Мариуполе получили доступ к документам оккупационной администрации.

Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч путем миграции из РФ,

– сообщили в Центре национального сопротивления.

Планируемые демографические изменения хотят воплотить до 2035 года. Для того чтобы стимулировать россиян приезжать во временно оккупированный город, Кремль приступил к реализации программы льготных ипотек.

Кроме этого, оккупанты свозят туда гастарбайтеров и госслужащих из депрессивных регионов страны-агрессора. В свою очередь местных жителей принудительно депортируют на территорию России.

"Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", – говорится в сообщении.

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Кратко о ситуации в Мариуполе