В Мариуполе подростки сорвали российское знамя: их ищут спецслужбы России

В Маиуполе, который пока контролируют российские захватчики, на одном из зданий был снят российский триколор. Россияне взбешены.

В временно оккупированном Мариуполе жители города с проукраинской позицией убрали один из флагов государства-агрессорки. Теперь их разыскивают спецслужбы России.

Смотрите также Путь к Токмаку через укрепления и мины: чем важна село Роботино, освободившее ВСУ

Флаг сорвали прямо рядом с базой россиян

Над одним из зданий рядом с базой россиян развевался российский флаг, однако жители Мариуполя сорвали его. Теперь тех, кто это сделал, ищут спецслужбы.

Захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить "об их местонахождении",

– говорится в сообщении.

Мариупольцы уже неоднократно демонстрировали свое истинное отношение к россиянам, так что оккупанты в городе должны осознавать, что им там не рады.

Неподчинение на оккупированных территориях: последние новости