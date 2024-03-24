В Мариуполе слышали громкие взрывы: оккупанты говорят о "работе" ПВО

Россиянам на временно оккупированных территориях никогда не будет "комфортно" и "как дома". Так, в Мариуполе 24 марта прогремели мощные взрывы.

Россияне сразу поспешили оправдаться, заявив о работе их печально известной ПВО. Громкие звуки слышали в нескольких районах оккупированного города.

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В Мариуполе было громко утром

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в 11:46 сообщил, что в Мариуполе было громко.

Эпицентр ближе к Левобережному району,

– отметил он.

Андрющенко отметил, что россияне пишут о "работе противовоздушной обороны" в городе. Но, по словам советника, все украинцы в курсе, как именно "работает" ПВО оккупантов.

Стоит отметить, что 23 марта в Мариуполе был пожар вблизи военной базы россиян, которая расположена на проспекте Металлургов в городе.

Российские пропагандисты срочно начали оправдываться и продвигать версию, что в Мариуполе горит поле. Однако Петр Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.

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