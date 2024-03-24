В Мариуполе слышали громкие взрывы: оккупанты говорят о "работе" ПВО
Источник:Петр Андрющенко
Россиянам на временно оккупированных территориях никогда не будет "комфортно" и "как дома". Так, в Мариуполе 24 марта прогремели мощные взрывы.
Россияне сразу поспешили оправдаться, заявив о работе их печально известной ПВО. Громкие звуки слышали в нескольких районах оккупированного города.
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В Мариуполе было громко утром
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в 11:46 сообщил, что в Мариуполе было громко.
Эпицентр ближе к Левобережному району,
– отметил он.
Андрющенко отметил, что россияне пишут о "работе противовоздушной обороны" в городе. Но, по словам советника, все украинцы в курсе, как именно "работает" ПВО оккупантов.
Стоит отметить, что 23 марта в Мариуполе был пожар вблизи военной базы россиян, которая расположена на проспекте Металлургов в городе.
Российские пропагандисты срочно начали оправдываться и продвигать версию, что в Мариуполе горит поле. Однако Петр Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.
Как живет Мариуполь после временной оккупации
- Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты заявляют, что в городе якобы проживают 280 тысяч мариупольцев и еще примерно 100 тысяч россиян. Однако по его данным, эти цифры в разы меньше, в частности, в городе осталось 80 тысяч, не более.
- Российских оккупантов обвиняют в незаконном захвате квартир эвакуированных украинцев в Мариуполе с целью продажи этого жилья. Андрющенко сообщает, что оккупанты способствуют покупке этих квартир гражданами России.
- Во временно оккупированном Мариуполе с 2023 года также наблюдали увеличение населения в результате прибытия в город мигрантов из Центральной Азии. Сейчас началась вторая волна, когда на смену мигрантам пришли россияне, которых привлекают низкие цены на жилье и выгодное ипотечное кредитование в городе. Однако, несмотря на эти события, гуманитарная ситуация в Мариуполе остается тяжелой.
- В Мариуполе часто наблюдают значительное количество вражеской военной техники, проезжающей через этот район и предназначенной для различных фронтов. Недавно там отметили присутствие транспортных средств с новой маркировкой. Андрющенко предположил, что эта техника должна пойти на фронт для оккупантов.